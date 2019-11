Cambuur blijft met winst op Roda JC koploper in eerste divisie

Al in de vijfde minuut van het duel in Kerkrade kwamen de Leeuwarders op voorsprong. Robin Maulun legde de bal mooi klaar voor Jamie Jacobs, die keeper Tom Muyters van Roda JC versloeg: 0-1. Na het doelpunt bleef Cambuur dreigend. Meerdere kleine mogelijkheden gingen verloren, waarna de thuisploeg in de 34e minuut uit het niets op gelijke hoogte kwam. Ike Ugbo scoorde uit een vrije trap van Jordy Croux.

In de tweede helft ontsnapte Cambuur aan een achterstand in het Parkstad Limburg Stadion. Niels Verburgh kon vrij voor de goal inschieten, maar de bal ging net over de lat. Nog geen minuut later kreeg de ploeg van Henk de Jong een grote kans, maar Issa Kallon knalde de bal op de paal.

Mühren beslissend

Ook in de slotfase van de wedstrijd bleef het spannend. Doelpuntenmaker Ugbo kreeg twintig minuten voor het eind weer een grote kans; keeper Stevens van Cambuur was echter bij de lees. In de 78e minuut kwamen de Leeuwarders weer op voorsprong. Uit een voorzet van Kallon zette Robert Mühren de 1-2 op het scorebord. Dat doelpunt was uiteindelijk beslissend, hoewel Roda er in de laatste minuten nog wel dichtbij was.