Johnny Jansen: "SC Heerenveen en Sparta lijken op elkaar"

Van Bergen heeft deze week weer met de groep meegetraind en is volledig hersteld. Alen Halilovic zit daardoor weer op de bank. Het is de enige wijziging die Johnny Jansen zal aanbrengen in zijn basiself.

De laatste twee wedstrijden tegen FC Groningen en ADO Den Haag heeft Heerenveen "maar" twee punten opgeleverd en dus moet er van Sparta gewonnen worden. Johnny Jansen verwacht een moeilijke wedstrijd, vooral omdat het speltype van beide ploegen vergelijkbaar is.

"Sparta heeft een goede verdediging staan en vanuit de counter willen ze dan toeslaan", volgens Jansen. "Ze hebben twee snelle spitsen, bovendien hebben ze spelers op het middenveld die goed bijsluiten. Met Bryan Smeets hebben ze een speler die de mensen goed kan bedienen. En dat hebben wij natuurlijk ook. Wij hebben ook snelheid voorop en mensen die de spitsen kunnen bedienen."

Volop in ontwikkeling

SC Heerenveen is een van de jongste ploegen van Europa; de ploeg is volop in ontwikkeling. Met name verdedigend heeft de ploeg een enorme stap gemaakt. Na Ajax en AZ heeft SC Heerenveen de minst gepasseerde verdediging van de eredivisie. Een groot contrast met afgelopen seizoen. Jansen is daar blij mee, maar toch ziet hij ook genoeg verbeterpunten.

"In de counter zijn we goed, maar op het moment dat je een counter niet door kunt zetten, moeten we leren de bal te houden en van daaruit weer een aanval creeëren. Maar ik moet ook gewoon heel blij zijn met wat we tot nu toe laten zien, alleen als trainer wil je altijd beter."