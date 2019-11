Wetterskip zet vliegtuig in: CO2-uitstoot in kaart gebracht

Kruijt begrijpt dat mensen niet altijd vertrouwen in de modellen hebben: "Modellen zijn moeilijk te begrijpen. Het vertrouwen zit hem er vooral in dat het een gemiddelde geeft, terwijl jij als individuele landgebruiker misschien denkt dat het voor jou niet opgaat. En het kan ook heel goed zijn dat het voor een specifiek natuurgebied anders is dan voor het landelijk gemiddelde. Ze zeggen wel eens, meten is weten, maar dan moet je wel goed meten en wat je meet. Discussie zal altijd mogelijk zijn, maar om te zeggen dat een model niet betrouwbaar is, dat gaat mij te ver."

Onderzoek gaat nog wel even door

Het plan is om volgend jaar elke twee maanden onderzoek te doen. Zo moet onder andere duidelijk worden hoeveel verschil er zit in CO2-concentratie, in vergelijking met klei en zand. Ook andere provincies kunnen dan vergeleken worden, aangezien de Universiteit Wageningen bij alle testlocaties betrokken is.