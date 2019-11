Raad van commissarissen SC Cambuur nog altijd zonder voorzitter

Daarmee bestaat de raad van commissarissen van de Leeuwarders nu uit Bert Hollander, Gerrit Krol, Koster en Van der Zee. Die laatste is directeur van AB Texel Transportgroep en ook als sponsor verbonden aan Cambuur. Hij zal zich als commissaris bezig houden met de commerciële zaken. Een commissaris op dat gebied had prioriteit.

Aanblijven Koster

Dat Koster aanblijft, is opvallend. Hij zou zijn werkzaamheden deze zomer overdragen en dan stoppen, omdat hij zich in juni ook niet kon vinden in de bestuurswijze van de club. Maar daar is hij op teruggekomen.

"Wij hebben in een goed gesprek de lucht geklaard, waardoor mij nu niets meer in de weg zit om mijn termijn af te maken", aldus Koster, die volgens de reglementen nog twee jaar aanblijft.

Een voorzitter is er alleen nog steeds niet. Sinds Johan Schikker vijf maanden geleden per direct opstapte, is er nog geen vervanger gevonden. Dat blijkt moeilijk te zijn. Koster: "Ze staan niet met zijn tienen in de rij, nee. Maar wij willen het niet overhaasten. Dat we een goede kandidaat vinden, is belangrijker."