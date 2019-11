Spoorovergangen Werpsterhoek en Barrahûs verdwijnen

In de toekomst zullen ook de spoorovergangen bij Werpsterhoek en Barrahûs worden afgesloten. Het is de bedoeling dat, met dit nieuwe pad, er ook na deze afsluiting vanuit Techum een goede fiets- en wandelroute naar de westkant van het spoor beschikbaar is. De Swette en de huisartsen in Wytgaard, die ook een praktijk hebben in de Techumerpleats, blijven zo ook van de Zuidlanden uit goed bereikbaar.

Het pad maakt gebruik van een historisch stuk. Dat was onderdeel van een pad tussen Barrahûs en Swichum. De verbinding is in eerste instantie tijdelijk en wordt gerealiseerd in afwachting van de definitieve verlenging van het bestaande fietspad bij het Alddjip langs.