LDODK staat na 7 jaar weer tegenover Tempo, nu in Korfbal League

In april 2012 moesten de Friese korfballers in de kruisfinales winnen van Tempo voor deze promotie. In een beste-van-drie won LDODK, in een thriller na verlenging met 23-22. Daarna wist de ploeg uit Gorredijk door winst op OVVO in de finale de eerste Friese ploeg in de Korfbal League te worden. Daar spelen ze intussen al zeven jaar. Van de huidige selecte van LDODK stonden alleen André en Erwin Zwart destijds ook al op het veld.

De reportage uit 2012 is hier nog eens terug te kijken: