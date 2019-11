Museumdirecteur verbiedt paardenhart in kunstwerk, kunstenaar niet teleurgesteld

Dat bestaat uit bijna driehonderd onderdelen van het motorblok van een landbouwmachine. Van Hove had in de kelk van het motorblok een hart van een Fries paard willen hebben. Directeur Callens wilde dat niet, omdat hij bang was dat dat protesten van dierenactivisten zou uitlokken.

Van Hove: "Niet teleurgesteld"

Éric van Hove is niet teleurgesteld dat zijn idee niet mocht van Callens. "Ik heb het voorgesteld", zo vertelde hij. "Het museum was niet zeker van hoe ze ermee om wilden gaan. Ik ben niet teleurgesteld; als artiest is het niet mijn doel om vreemde reacties op te roepen. Dat was niet mijn insteek."

Kunstenaar Van Hove heeft maanden aan het motorblok gewerkt. Hij wil met zijn werk de waarde van het ambacht tonen.

Film

De film 'Hert & Siel' (en de keunst fan it motorûnderhâld) volgt de bouw van 'de Fryske motor'.