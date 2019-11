Gipsafdruk waardevol bij borstamputatie: voor prothese en verliesverwerking

Oosterkamp kwam op het idee door een collega die tegen haar zei dat er in Limburg borstprothesen worden gemaakt. Ook kreeg ze in haar eigen familie te maken met borstkanker. Ze heeft haar erin verdiept en is blij dat het ziekenhuis het oppakte. "Het is een hele stap vooruit. Mensen met een amputatie aan de voet of het onderbeen krijgen een prothese op maat."

Een borstamputatie is ingrijpend en vrouwen die er mee te maken hebben, gaan vaak door een emotioneel proces. De gipsafdruk kan ze helpen bij het verwerken van het verlies. Ze kunnen de gipsafdruk bijvoorbeeld beschilderen of er op een andere creatieve manier mee aan de slag.