Sabine Hardus staat stil bij 30 jaar 'Mauerfall'

Sabine Hardus heeft een bijzonder aandenken aan de DDR in huis: een dossier van 800 pagina's van de geheime dienst Stasi over zichzelf. Hardus werd zonder dat ze het wist vijf jaar lang bespioneerd door maar liefst zeven 'Informelle Mitarbeiter' van de Stasi en thuis afgeluisterd. Haar relatie met de Nederlander Hans - inmiddels haar echtgenoot - vond de Stasi zo interessant dat alle liefdesbrieven werden opengemaakt en vertaald werden opgenomen in het Stasi-dossier.

Vertellen en waarschuwen

Hardus vindt het belangrijk om ook meer dan 30 jaar later nog te vertellen over haar ervaringen met de Stasi en de waarschuwen voor 'regeringen die zich te veel met het leven van burgers bemoeien.' De val van de muur in 1989 raakte haar. "Pas toen had ik door dat ik 30 jaar lang was voorgelogen."

Een petitie-idee veranderde alles

Als meisje geloofde Sabine Hardus nog in het communisme. Ze was lid van de Freie Deutsche Jugend FDJ en zat zelfs een jaar op de academie van de FDJ. Maar Hardus was kritisch op de manier waarop men met de bekende zanger Wolf Biermann om ging, die na een paar optredens in het westen niet meer welkom was. Tegen vrienden en collega's zei ze dat het tijd werd voor een petitie om Biermann in de DDR te houden. Die petitie kwam er nooit, maar voor de Stasi was het idee om de petitie te houden aanleiding om Hardus jaren achtereen in de gaten te houden en te dwarsbomen.