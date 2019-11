"Goede basis voor samenwerking in Friese jeugdzorg"

De brief is een reactie op een erg kritisch rapport van de inspecties gezondheidszorg en jeugd, en justitie en veiligheid. Dat rapport werd vrijdagochtend openbaar gemaakt. De inspecties zijn daarin erg kritisch over hoe het nu in de jeugdzorg gaat. Zo worden kinderen vergeten, bestaan er te lange wachtlijsten en worden maatregels, die noodzakelijk zijn, niet genomen.

Regionaal samenwerken

De minister wil nu ingrijpen bij de jeugdzorg en een van de maatregelen is dat er meer regionaal moet worden samengewerkt. Volgens Tjeerdema is dat in Fryslân goed mogelijk. De minister wil nog meer maatregelen nemen, maar hoe dat allemaal voor Fryslân precies uitpakt moet later duidelijk worden, zo schrijft Tjeerdema.