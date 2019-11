HEA! Vrijwilliger Kitty is overal

Je hebt vrijwilligers en je hebt supervrijwilligers. Kitty Berger is iemand uit de laatste categorie. Zij zet zich in voor diverse dingen, maar met name voor culturele evenementen. Bij het Noordelijk Filmfestival in Leeuwarden is ze ook weer druk bezig, als gastvrouw. Kitty geniet nog het meest van de contacten met het publiek.