Olievlek van 100 bij 20 meter drijft in Willemshaven van Harlingen

BDS Harlingen is meteen aan de slag gegaan met het opruimen van de olie. "We hebben geluk dat het tij gunstig is, niet naar zee, maar naar binnen," vertelt Baudina Schaafsma van Rijkswaterstaat. De olievlek beslaat een oppervlakte van ongeveer 100 bij 20 meter. BDS Harlingen heeft schermen geplaatst om de olievlek zo snel mogelijk in te dammen zodat de olie zich niet verder verspreidt.

Monsters genomen

"We weten niet om wat voor olie het gaat maar we doen er alles aan om de dader op te sporen," zegt Schaafsma. Het is dus nog niet bekend om wat voor olie het precies gaat, maar op het eerste gezicht lijkt het te gaan om een donkere olie. "Het is heel donkere, zwarte olie". Van de olie zijn monsters genomen om de herkomst te achterhalen. "De monsters gaan naar het lab in Lelystad waar ze onderzocht worden. Daar krijgen we volgende week uitslag van. Daarna kunnen we kijken wie de veroorzaker is en een strafrechtelijk onderzoek doen".