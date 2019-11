Freedsmerk over mantelzorg: "Zorgt er later nog iemand voor mij?"

Langere tijd onbetaalde hulp en zorg verlenen aan mensen om je heen: dat is mantelzorg. En deze week is daar wat extra aandacht voor, omdat het de zogenoemde 'Week van de Mantelzorg' is. Uit onderzoek blijkt dat de groep de daarvan afhankelijk is, veel sneller groeit dan de groep die de zorg kan bieden. "Tja, als er in de huishouding iemand ineens zorg nodig heeft, dan heb je een probleem. Ieder heeft het druk met werk en school en zo. Maar als de nood het hoogst is, is de redding nabij!"