Kritisch rapport over jeugdzorg, het moet anders volgens Regiecentrum

Mensen moeten centraal

Volgens Sinot is het belangrijk dat de mensen centraal staan. "We spreken over kinderen die mishandeld zijn op verschillende manieren. Dus daar wil je snel bij zijn, maar onze mensen komen zoveel blokkades en knelpunten tegen. Aan de ene kant heerst er een soort verantwoordelijkheidsgevoel bij ons, maar tegelijkertijd ook een soort onmacht omdat je niet kunt handelen naar wat het gezin nodig heeft. Je bent eigenlijk op zoek naar het best passende zorgaanbod, maar helaas hebben we een groot personeelsverloop en wachtlijsten."

In onze provincie probeert men er echter wel het beste van te maken. Sinot : "Ik moet zeggen dat we in Friesland de krachten goed hebben gebundeld. We hebben de structuur helder. Maar ook de gemeente zie ik worstelen met de verantwoordelijkheid die ze hebben en het gebrek aan geld. Dus zij moeten pijnlijke keuzes maken die in schril contrast staan met de problematiek die je met elkaar wilt oplossen."

Wirwar aan instanties

De minister wil nu ingrijpen in de jeugdzorg, maar daar is Sinot huiverig voor. "Als de minister wil ingrijpen in een stelsel wat gedecentraliseerd is ben ik benieuwd hoe hij dat wil doen." Er zijn veel partijen bij de jeugdzorg betrokken. "Je gaat als gezin van Veilig Thuis naar de Raad voor de Kinderbescherming, dan bij de rechter, dan bij de afdeling jeugdbescherming of jeugdreclassering en dan eventueel op een wachtlijst bij zorgaanbieders."

Dat kan nog beter, vindt ze. "Op de langere termijn moeten we die puzzelstukjes goed bekijken en op de korte termijn moeten wij als instelling met de gemeente in gesprek om knelpunten sneller op te lossen. En dat heeft toch weer te maken met geld, het verloop tegengaan en hard werken aan de kwaliteit en de acceptatie van het werk dat wij aan het doen zijn."