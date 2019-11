Voedselbank Smallingerland dankbaar voor nieuwe transportbus

"Het heeft wat voeten in aarde gehad", zegt Hooijenga. "Het deed me gewoon pijn, want de bus was wel nodig, anders kunnen wij geen boodschappen bij de bakker en de slager halen. Het moest natuurlijk ook een koelvriesauto zijn, want voor de NVWA en voor onszelf moet het natuurlijk ook goed zijn."

Grote en kleine bijdragen

Volgens Hooijenga was de oude transportwagen uit 2004 bijna op. "Uiteindelijk hebben we 10.000 euro gekregen van Rotary, we hebben dit jaar nog een legaat van de kerk ontvangen van ruim 20.000 euro en Voedselbank Nederland heeft ons ook nog gesteund. Toen kwamen wij uit en konden we een nieuwe auto komen. Daar zijn we heel blij mee."

De grote donaties zijn volgens de penningmeester erg belangrijk. "Want 50.000 euro, dat is nogal wat. Wij kunnen niet zonder de grote legaten. We zijn echter ook heel blij met kleine bedragen, want de auto moet ook rijden en er moet ook weer wegenbelasting worden betaald."

'Veel mensen willen goed doen'

Verder heeft een reclamebureau geholpen om de auto te beletteren. "Dat is zo mooi. Veel mensen willen goed doen. Het nieuws wordt vaak beheerst door rampen en negatief nieuws, maar er zijn ook veel mensen die echt iets willen doen. Maar je moet wel doorzetten", zegt Hooijenga. Er zijn ruim tachtig vrijwilligers bij Voedselbank Smallingerland.

Vrijdag is een aantal sponsors uitgenodigd bij de onthulling van de bus. Ook wordt er nog een kop koffie en een gebakje genuttigd met de vrijwilligers.