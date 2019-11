Groot Amerikaans drumcorps Blue Devils wil opnieuw naar Leeuwarden

Donderdag werd een deel van het drumcorps al met een werkbezoek verwelkomd door cultuurwethouder Sjoerd Feitsma. Daarbij maakt de stichting Proud Event, die het verblijf gaat begeleiden, bekend dat ze met 'The Battle' eind juni 2020 een nieuw evenement willen lanceren. De Blue Devils zijn dan ook de hoofdact van het eerste (Open) NK Drumbattle.

"We willen de Blue Devils, net zoals in 2015, weer een week lang onderdak bieden", zegt Piet van Houten van Proud Event. "Het zogeheten International Corps zal eind juni meerdere keren gaan optreden in Leeuwarden. Ook willen we weer clinics en masterclasses regelen. Hoogtepunt wordt echter 'The Battle': het eerste NK Drumbattle met extra optredens van de Blue Devils, waaronder hun speciale show."

Er wordt samenwerking gezocht met de Friese muziekbond OMF en de KNMO (landelijke muziekbonden).

Drumbattles

In Amerika vinden al veel drumbattles plaats. In Europa is het nog een vrij nieuw verschijnsel. Bij een drumbattle strijden twee slagwerkgroepen, vaak onderdeel van een showcorps, tegen elkaar in een battle. Bij het bepalen van de winnaar speelt de interactie met het publiek een grote rol.

Wethouder Feitsma ontving donderdag drie leden van de directie van de Blue Devils. De A-selectie van het corps werd afgelopen zomer wereldkampioen. Het International Corps is een op zichzelf staande afdeling binnen de organisatie van de Blue Devils, waar ook de vaste muzikanten en dansers van A-team een speciale auditie voor moeten doen.