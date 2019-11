Filmtip Noordelijk Film Festival : As myn filmhert in kompas wie en Look@me

"Mijn filmtip voor vandaag is As myn filmhert in kompas wie. Hierin wordt uitgelicht hoe het filmklimaat er in Friesland bij ligt, iets dat mij erg interesseert en na aan het hart ligt. Bovendien zijn hierin twee Friese makers aan het woord die ik erg respecteer, namelijk regisseurs Rutger Veenstra en Mirjam de With. Ook ben ik erg benieuwd naar Look@me. Ook een Fries initiatief, dit jaar voor het eerst in samenwerking met Eye! Er gebeurt veel vanuit filmend Friesland en dat is goed."