Nij Smellinghe in Drachten is beste ziekenhuis in Fryslân

Daarna volgt Tjongerschans in Heerenveen op de negende plaats en het Antonius Ziekenhuis in Sneek op plek 26. De categorie bestaat uit veertig ziekenhuizen. Het MCL in Leeuwarden valt in een andere categorie, namelijk in de topklinische ziekenhuizen. Het staat daar op een zesde plaats van de 26 ziekenhuizen.

De lijst wordt onderverdeeld in vier categorieën: academische ziekenhuizen, algemeen of streekziekenhuizen, topklinische ziekenhuizen en overige ziekenhuizen. De academische ziekenhuizen, zoals het UMCG in Groningen, zijn niet meegenomen in de scores.

De top 100 van het AD moet inzicht geven in de kwaliteit van de ziekenhuizen en ze stimuleren om beter te worden.