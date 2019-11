19 Friese bedrijven krijgen groei-award FD Gazelle

De snelstgroeiende bedrijven zijn volgens het FD in de stad Groningen te vinden, bijna de helft van alle noordelijke nominaties komt uit de Groninger hoofdstad. In totaal hebben 53 bedrijven in het noorden de titel FD Gazelle ontvangen. Van de landelijke lijst komt zo'n 7 procent van de bedrijven uit de noordelijke provincies. De meeste Friese bedrijven in de lijst zijn in Heerenveen gevestigd.

Het gaat om bedrijven die minstens 20 procent in omzet zijn toegenomen over de laatste drie boekjaren. De categorieën zijn ingedeeld op basis van de omzet: kleine bedrijven zijn van 250.000 tot 2 miljoen, middelgrote tussen de 2 en 10 miljoen en grote bedrijven boven de 10 miljoen.