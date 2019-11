Historische instellingen tegen nieuwe brug in monumentaal bolwerk Dokkum

Het gaat om het plan om van het Panwurk naar het Noorderbolwerk een brug aan te leggen, zo zou de wandelroute naar de binnenstad wat verkort moeten worden. Volgens de verenigingen gaat het echter slechts om een verkorting van de wandelroute met zo'n 100-150 meter. Dat is het volgens hen niet waard.

'Aanslag op een kwetsbare plek'

Belangrijker is dat de voetgangersbrug volgens de instellingen een 'aanslag' op het historische bolwerk van Dokkum is. 'Hoe is het mogelijk,' schrijven de instellingen in de brief aan de gemeenteraad, 'dat men hier op deze unieke en kwetsbare plek het karakter van dit monumentale deel van de vestingwal wil verbreken en vernielen?'.

De instellingen geven aan dat de binnenstad grotendeels ongeschonden de tijd heeft doorstaan, en dat het beschermde stadsgezicht moet worden gekoesterd. Sinds 1994 heeft de vestingwal van de stad de status van monument, toegekend door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daarom willen de instellingen graag meedenken over het proces en in gesprek met de projectgroep.

Verkeerde beslissingen

De instellingen noemen een aantal voorbeelden waar het volgens hen niet goed is gegaan. Eén daarvan is de houten brug tussen parkeerterrein De Helling en de Koekebakkerssteeg, net wat zuidelijker over de Driepypstergracht. Ook kreeg de stad nog niet lang geleden een aangepaste parkeergarage. Volgens de instellingen is het parkeerdek te hoog en ontneemt deze het zicht op de oude stad.