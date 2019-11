Centrum van Akkrum op de schop: meer groen, maar discussie over parkeren

De werkgroep kwam twee jaar geleden tot stand toen er een oplossing moest komen voor de dode kastanjebomen in het dorp. De inwoners van Akkrum en Nes konden de afgelopen tijd input geven om het dorp groener en knusser te maken. De definitieve plannen voor de herinrichting vallen in de smaak, maar er is nog wel het een en ander te doen over het parkeren in het dorp.

Meer groen, meer centraal parkeren

Linda Hof van de werkgroep: "De grootste verandering is wel dat we meer groen in het dorp willen en dat we niet meer overal willen parkeren, maar het meer willen concentreren. We hebben een heel mooi dorp met mooie gevels, daar kunnen we trots op zijn. Maar dat willen we ook uitstralen bij de Tsjerkebleek."

Er staan nu nog bomen op het plein, maar die worden weggehaald. "Hoe ga je er nu mee om als de kastanjebomen van de Tsjerkebleek weggehaald worden?", vraagt Hof zich af. "Dan krijg je dat de uitstraling van het hele dorp anders wordt, omdat er ook veel geparkeerd wordt op het plein. Dat is eigenlijk zonde. De kastanjes maken het nu nog een mooie ruimte, maar als die weggaan dan wordt het meer een parkeerplaats dan een plein."

Zij krijgt uiteenlopende reacties. Een man op de bijeenkomst zei: "Ik vind het mooi dat er een kwaliteitsslag gemaakt wordt en dat het verblijf aantrekkelijker wordt. Het is alleen jammer dat je zoveel ruimte voor parkeren moet opofferen. Aan de andere kant: we willen allemaal autorijden en met de auto naar de patatzaak, dus het is kiezen tussen twee kwaden."

Werkgroep kijkt naar gemeente

Er was 19.000 euro beschikbaar voor de plannen, maar dat is al op gegaan aan de ontwerpen, planning en andere voorbereidingen. Linda Hof: "Dat is wel een probleem, we zijn al een jaar bezig en het geld is nu op. We willen het graag een slag verder brengen, we hebben nu ook na al die avonden met de bewoners, ondernemers en iedereen geld nodig. Maar dat is natuurlijk ook aan de gemeenteraad. We gaan er wel vanuit dat het doorgaat."