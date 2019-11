Mediawijsheid-platform moet helpen in een wereld van elke dag online zijn

Het 'Platform Mediawijsheid Friesland' moet zorgen voor een grotere mediawijsheid onder burgers en bedrijven in Fryslân. Het platform wordt vrijdag op het Noordelijk Film Festival officieel gelanceerd met als doel om in de toekomst initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan die mediawijsheid. Het platform is een samenwerking tussen New Noardic Wave, Suksawat, Fers, ROC Friesland College en NHL Stenden.

'Platform Mediawijsheid Friesland' wordt in het Neushoorn-café in Leeuwarden gepresenteerd. Daar zal gesproken worden over het verschil tussen mediawijsheid en media-angst. Een hacker laat zien hoe makkelijk het is om een Instagram-account te hacken. Leden van het platform zijn bij de lancering aanwezig om met belangstellenden in gesprek te gaan.