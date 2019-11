Meer geld voor beweging in Weststellingwerf met sportakkoord

Minister Bruins van Sport heeft in 2018 een nationaal sportakkoord gesloten. Er kwam voor elke gemeente 15.000 euro beschikbaar om een procesbegeleider in te schakelen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk inwoners meer bewegen. In juni hebben Weststellingwerf, onderwijsorganisatie Comprix en sportverenigingen SCO uit Oldeholtpade en FC Wolvega een intentieverklaring getekend om zo'n 'sportformateur' aan te stellen. Dat is André Kasel geworden.

Nu is er dus weer een nieuwe stap gemaakt. Nog niet lang geleden is er flink bezuinigd op sport in Weststellingwerf, dit akkoord maakt weer wat meer mogelijk, zo zei wethouder Jack Jongebloed.