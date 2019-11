Salmonella-bacterie gevonden bij vlees van Weidenaar in Dokkum

Vleesleverancier Weidenaar uit Dokkum haalt per direct producten met rundvlees uit de winkels omdat de salmonella-bacterie is vastgesteld. Daardoor kunnen er verschillende producten besmet zijn. De bacterie is gevonden bij een reguliere kwaliteitscontrole in een grondstof die weer bij een ander bedrijf vandaan komt. Onder andere supermarkt Albert Heijn verkoopt meerdere producten van het Dokkumer bedrijf.