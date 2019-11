Eigenaar van de Waard van Ternaard stopt na 12,5 jaar

Volgens het blad Special Bite had het hotel-restaurant in 2009 het beste terras van de provincie. Eigenaar Roest wil zijn kennis en kunde nu inzetten in de vorm van nieuwe uitdagingen. Waarschijnlijk blijft Roest werkzaam in het noorden van het land. Tot 31 december is het nog mogelijk om te eten en te slapen in de Waard van Ternaard.