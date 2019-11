Preventief werken aan de eigen gezondheid op de werkvloer

Die wijziging regelt dat je met zo'n collectieve verzekering niet maximaal 10, maar 5 procent korting kan krijgen. In plaats daarvan wordt geprobeerd om de stijging van de premie te beperken door mensen gezonder te maken, want dan kosten ze minder waardoor de premie voor iedereen minder omhoog hoeft. Maar daar moeten de zorgverzekeraars dan wel werk van maken. En zo worden er ook in Fryslân overal afspraken gemaakt over meer preventie, zeggen ze bij zorgverzekeraar De Friesland.

Aanbod uitgebreid

Zij hebben hun aanbod ook uitgebreid. Je kan dan bijvoorbeeld denken aan cursussen om mensen van het roken af te krijgen of hulp voor mensen met burn-outverschijnselen. Bij De Friesland zelf worden ook maatregelen genomen: zo mogen rokers straks niet meer buiten op het eigen terrein roken, maar moeten ze dat verder van het gebouw in Leeuwarden af doen.