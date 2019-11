Verlichte toegang tot Joure laat nog even op zich wachten

De lantaarnpalen boven de entree van Joure vanaf de snelweg doen het nog steeds niet. Het is een belangrijke plaats, want de ovatonde waar ze staan is een belangrijk verkeersknooppunt. Geen licht kan leiden tot onveilige situaties bij de toegang van Joure. De situatie is bekend bij de gemeente, maar een oplossing laat nog even op zich wachten.