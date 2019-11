Smallingerland houdt gaswinning niet tegen met bestemmingsplan

De rechtszaak was aangespannen dor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De Raad van State heeft alle bezwaren op de winningsplannen afgewezen. Volgens de rechter is het terecht dat het ministerie akkoord is gegaan met de plannen.

Duidelijk signaal

Volgens Vermilion is het een duidelijk signaal dat gemeenten geen bestemmingsplannen mogen inzetten om de winning van aardgas tegen te gaan. Het bedrijf hoopt dat met deze uitspraak 'het energiebeleid van het Rijk en de lokale overheden dichter bij elkaar komen.'