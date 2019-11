Boeren op Schiermonnikoog willen duurzaam worden: maar krijgen ze dat voor elkaar?

De extensief geproduceerde melk moet op het eiland verwerkt en verkocht worden. Er moet een Zuivelhoeve komen waar bijvoorbeeld de lokaal gemaakte kaas verkocht wordt. Subsidie mag niet zomaar gegeven worden, omdat Europese regels dat verbieden omdat het staatssteun is. Ook partijen zoals Friesland Campina en de Rabobank staan niet te springen, omdat zij bang zijn dat andere boeren het ook willen.

Toch willen gedeputeerde Johannes Kramer, burgemeester Ineke van Gent en de boeren zelf dat er wel steun komt om de transitieperiode te overbruggen. Er is overleg tussen gemeente, provincie en deskundigen van het ministerie van Landbouw. Eind november zou er een oplossing moeten komen.

'Het project verdient het'

"Zoals u weet is Schiermonnikoog al proeftuin aangewezen door ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en dat betekent ook dat Schiermonnikog ook als voorbeeld dient voor hoe er omgeschakeld kan worden. Ik ga er vanuit dat we eruit komen, want dit is een prachtig project dat het verdient," zegt burgemeester Ineke van Gent.

Gedeputeerde Kramer is het daar wel mee eens. "Dit project is té belangrijk voor ons, dus wij willen echt alles uit de kast halen om te zorgen dat wij de boeren kunnen helpen bij die omschakeling."