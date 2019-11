In natuurgebied het Ketliker Skar tussen Nieuwehorne en Katlijk is een bijzondere ontdekking gedaan. Daar scharrelt namelijk een zeldzaam wit hert rond, een albino-hert. Het beest is gevonden door Aaltje van der Meer, zij was nog op tijd om het dier op de foto te zetten zodat Omrop Fryslân dit mooie plaatje met u kan delen.