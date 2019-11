Fryske Akademy blij met reddingsplan, maar wat vinden andere instellingen?

De Akademy heeft al jaren een structureel tekort en had gevraagd om 500.000 euro per jaar extra. De provincie wil echter niet verder gaan dan 200.000. "Het is krap," zegt Smink. "Dit betekent dat er echt goed gekeken moet worden naar welke prioriteiten we kunnen stellen in ons onderzoek en dat we heel goed willen kijken naar op welke manier we samen kunnen werken met andere organisaties."

Die samenwerking is een van de eisen van de provincie Fryslân voor het beschikbaar stellen van het geld. De Fryske Akademy moet onderzoeken wat ze in samenwerking met onder andere de Campus Fryslân, het Frysk Planburo en Tresoar kunnen oppakken.

Kwaliteit moet voorop

Smink ziet er wel kansen in: "Wij zien zeker mogelijkheden tot samenwerken, dat doen we ook al. Maar het is wel belangrijk dat de provincie ook tegen de andere instellingen zegt dat ze ook met ons moeten samenwerken. Als het alleen van ons af hangt, dan zal het niet lukken. Ik denk de provincie ook de andere instellingen zal uitnodigen. De provincie heeft natuurlijk ook relaties met andere instellingen en kan daar ook een behoorlijk dwingend verzoek neerleggen."

De kwaliteit van het onderzoek moet volgens Smink wel voorop staan. "Ik denk dat we met elkaar willen dat de kwaliteit en de betekenis van ons onderzoek voor de Friese taal en cultuur groter wordt. Dat verplicht alle instellingen om daarmee te helpen."