Nieuw gezondheidsplatform voor medische informatie in het noorden

Het is de bedoeling dat er een zogenaamde persoonlijke gezondheidsomgeving gemaakt wordt op internet. Daar kunnen mensen hun eigen medische gegevens inzien en aanvullen, maar ook toestemming geven voor het gebruik van die gegevens door zorgverleners. En mogelijk kun je er in de toekomst nóg meer mee, zoals informatie over behandelingen. Dat is donderdag gezegd bij een presentatie van De Friesland in Leeuwarden.

Subsidie

Het project kost 10 miljoen euro: 4 miljoen euro daarvan moet uit de kas komen van het 'Samenwerkingsverband Noord Nederland' (SNN). Die subsidie is nog niet toegekend. Komt er geen subsidie, dan gaat het project nog wel door, maar op andere wijze. In totaal hebben 37 partijen in en rond de zorg 'ja' gezegd tegen het initiatief. Het is de grootste in zijn soort van Nederland. De ambitie is om over 5 jaar 200.000 gebruikers te hebben.