VIDEO: Schoolkinderen voor ontbijt naar burgemeester in Ooststellingwerf

Er wordt wel eens gezegd dat het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is. Om daar nog eens extra de nadruk op te leggen is het Nationaal Schoolontbijt in het leven geroepen. Schoolkinderen in Oosterwolde kregen dat ontbijt donderdagochtend en maakten daarmee een goede start van de dag én ook nog eens op een speciale plek.