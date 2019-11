Provincie houdt komende weken gesprekken over stikstofproblematiek

De provincie trok op vrijdag 11 oktober de beleidsregels stikstof in na de boerenprotesten. Omdat de beleidsregels ingetrokken zijn ligt de vergunningverlening nu op stil. Op 1 december komt het Rijk met aanvullende regelgeving. Dat gebeurt in overleg met bijna alle provincies. Alleen Fryslân praat daar niet in mee.

Geen handtekening Fryslân

De provincie Fryslân heeft als enige geen handtekening gezet onder de verklaring van het Rijk en de provincies over hoe ze de stikstofproblematiek willen aanpakken. In de verklaring staat dat de partijen met elkaar aan beleid werken. Fryslân heeft de verklaring niet getekend, omdat de provincie niet de indruk wil maken dat er nu weer iets in achterkamertjes geregeld wordt, zei gedeputeerde Johannes Kramer eerder.

Kramer wilde eerst met de betrokken partijen praten over hoe de stikstofcrisis aangepakt moet worden. Dat gebeurt de komende twee weken.