Particulier verpleegkundige steelt geld van ouderen

Vaker veroordeelt voor diefstallen en flessentrekkerij

De vrouw, die momenteel geen vast woonadres heeft, heeft vanaf augustus vorig jaar op vijf adressen in Friesland en Drenthe bejaarde mensen bestolen die haar als verpleegkundige hadden ingehuurd. Bij een familie in Sneek liep ze tegen de lamp. Later kwam aan het licht dat ze ook in Grou, Akkrum, Elahuizen en Schoonoord geld had gestolen.

De vrouw zei dat ze schulden had. Een psycholoog constateerde een stoornis waardoor de verdachte geen weerstand kan bieden aan de verleiding om geld te stelen. Ze is vanaf 2005 regelmatig veroordeeld voor diefstallen en flessentrekkerij. De reclassering en de psycholoog adviseerden een klinische behandeling. De rechtbank doet op 21 november uitspraak.