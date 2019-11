PAL GroenLinks Leeuwarden bezorgd over privacy bij fraude-controlesysteem

Gemeenten kunnen met SyRI persoonsgegevens van burgers, die nog van niets worden verdacht, uit allerhande databanken met elkaar combineren. Met deze algoritmes vindt een risicoanalyse plaats van een grote groep mensen. Wanneer er volgens het controlesysteem sprake is van een 'verhoogd risicoprofiel,' wordt de burger opgenomen in het 'Register Risicomelding.' Diverse instanties kunnen deze data inzien en besluiten om verder onderzoek te doen door bijvoorbeeld fraude-rechercheurs in te zetten.

Hoe SyRI precies werkt is geheim. Gemeenteraden kunnen dit niet controleren en burgers kunnen een onterechte melding in het register niet aanvechten. PAL GroenLinks wil onder meer weten of de gemeente Leeuwarden ook gebruikt maakt van SyRI of andersoortige controlesystemen.

Rechtszaak

Op dinsdag 29 oktober was een rechtszaak van een collectief van maatschappelijke organisaties tegen de overheid om een einde te maken aan het Systeem Risico Indicatie. De uitspraak van deze zaak is op 29 januari. PAL GroenLinks wil ook weten of het college op de hoogte is van de rechtszaak die op dit moment loopt.