"Noorderlingen minder kansen op arbeidsmarkt"

Uit het onderzoek blijkt dat de kans op een bestaan met baangarantie in de randen van Nederland, waaronder het Noorden, zo'n vier procent lager ligt dan in de Randstad. "Het is een politieke vraag of je verschillen in kansen acceptabel vindt in een land. Dat iemand die in Groningen woont een andere kans heeft op een werkzeker pad dan iemand in Amersfoort. Het is belangrijk om daar soms discussie over te voeren. Het voelt in ieder geval wel als onrechtvaardig dat mensen geen gelijke kansen hebben," zegt Edzes.

'Investeer in onderwijs en vervoer'

Daarmaast maakt het uit of je in de stad of op het platteland woont. Volgens de onderzoekers bieden steden veel kans op werk, maar trekken ze ook een grote groep mensen aan die die banen niet in kunnen vullen, zoals net-westerse minderheden en mensen met een laag opleidingsniveau. In dorpen zijn minder banen beschikbaar, maar zijn ook veel ouderen.

De onderzoekers hebben wel ideeën over mogelijke maatregelen. Edzes: "Onderwijs vind ik één van de belangrijkste factoren waarin je kunt investeren, zeker in sociaaleconomisch zwakkere gebieden. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om toe te werken naar goede mobiliteitsverbindingen. Als mensen dan opgesloten zitten in een woning of regio, kunnen ze met een goede verbinding in elk geval goede banen bereiken."