Issa Kallon nog vraagteken bij Cambuur voor uitduel tegen Roda JC

Trainer Henk de Jong kon na de training nog niet zeggen of de snelle aanvaller fit genoeg is om de uitwedstrijd tegen Roda JC te spelen. "Het is nog even afwachten", zei De Jong donderdagochtend. "We beslissen waarschijnlijk op het laatste moment." Als Kallon niet kan spelen, is Antonia waarschijnlijk zijn vervanger.

De Jong beschouwt de uitwedstrijd tegen Roda JC als een soort finale. "Ik bedoel daar mee dat het voor ons een uitdaging is om een lastige uitwedstrijd een keer te winnen. De intensiteit op de training is groot. Het spat er vanaf. Dan is het mooi als je jezelf weet te belonen."

Roda JC moeilijke tegenstander

Roda JC lijkt de zaken organisatorisch de laatste weken weer wat op de rails te hebben en is een moeilijke tegenstander, zo vindt ook de trainer van Cambuur. "Een lastige tegenstander, maar dat zijn we zelf ook. Wij hebben tien wedstrijden achter elkaar niet verloren. Wij gaan van onszelf uit. Ik heb er alle vertrouwen in."