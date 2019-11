Wetterskip baggert Hallumer Feart voor betere doorstroming

Het gaat om de vijf kilometer tussen de Dokkumer Ie en de Ljouwerterdyk in Hallum die worden gebaggerd. Het werk zorgt er ook voor dat de waterkwaliteit verbetert, wat goed is voor dieren en planten.

Uit een controle van het waterschap bleek dat een klein deel van de bagger vervuild is, dat moet worden afgevoerd naar een speciaal bedrijf. Het andere wordt via buizen naar een stuk weiland in de buurt gebracht, waar het wordt verwerkt.

Het baggeren duurt tot het begin van volgend jaar. Onder het werk is de vaart doordeweeks afgesloten voor vaarverkeer, in het weekend is de vaart wel open.