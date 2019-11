ROF: "Nieuw wetsvoorstel geldt met name voor ongehoorzame drankrijders"

Uit onderzoek blijkt dat er steeds meer ongelukken zijn waarbij er drank in het spel is, ook in Fryslân. Volgens Sipke van der Meulen van het ROF komt dat omdat er minder alcoholcontroles zijn in de provincie en de automobilisten die met drank op achter het stuur stappen dat ook weten.

Grapperhaus wil nu bij wet regelen dat men direct een rijontzegging krijgt, als men met te veel drank op wordt gepakt. Van der Meulen vindt het mooi dat de minister met name de ernstige overtreders, mensen die vaker met drank op achter het stuur stappen, wil aanpakken. Het nadeel is volgens hem wel dat het maar betrekking heeft op een kleine groep.

Van der Meulen: "Het uitstel dat de minister doet, geldt met name voor mensen die vanwege een alcoholovertreding voor de rechter komen. Dan moet je dus ook al behoorlijk wat drank op hebben gehad. Het geldt niet voor de hele grote groep die met vijf alcoholconsumpties achter het stuur zit. Die blijven gewoon in het administratieve recht."

Per direct rijontzegging

Mensen die in het strafrecht terecht komen en een rijontzegging van de rechter krijgen, kunnen nu nog een beroep aantekenen en doorrijden. Volgens het nieuwe plan van de minister gaat de rijontzegging per direct in. De rechter kan ook een langere rijontzegging opleggen tot maximaal vijf jaar, nu is dat nog twee jaar. Bovendien is een automobilist zijn rijbewijs kwijt als hij een ontzegging van twee jaar of langer krijgt. Na die periode mag een overtreder pas weer rijexamen doen.

Van der Meulen denkt dat er wel draagvlak is in de Kamers voor het voorstel van Grapperhaus. "Ja, je kunt er wel op rekenen dat deze wet volgend jaar in gaat."