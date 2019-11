Jordy van Deelen vier maanden aan de kant met afgescheurde knieband

Van Deelen botste in de 20e minuut op een tegenstander en kon niet verder spelen. Onderzoek in het ziekenhuis heeft uitgewezen dat er sprake is van een afgescheurde knieband. "Ik voelde gelijk na die botsing dat er iets mis was in mijn knie. Dan hoop je dat het meevalt, dat het een kleine verrekking is of zo, maar helaas is gebleken dat dat niet zo is. Het enige positieve is dat het gelukkig geen kruisband is," zegt Van Deelen.

Niet de eerste blessure aan de knie

De rechtsback lag er vorig jaar bijna een heel seizoen uit met een kruisbandblessure. De speler was bang dat dat nu weer het geval was.

Omrop Fryslân maakte vorig seizoen deze reportage over de revalidatie van Van Deelen.