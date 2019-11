Mevrouw Westra-Zijlstra (88) kan ouderen Abbingahiem iets nieuws voorlezen

Akky Westra-Zijlstra leest de ouderen van Abbingahiem in Leeuwarden vaak voor. Dat is op zichzelf niet zo bijzonder, maar mevrouw Westra-Zijlstra is zelf ook al 88. En om de ouderen iets nieuws voor te lezen, was ze op zoek naar lectuur van de Friese cabaretier en teatermaakster Akke Radsma.