Inbrekers slaan opnieuw toe bij kledingwinkel in Franeker

Ook deze keer kwamen de inbrekers binnen door een etalageruit in te slaan. Er zijn opnieuw jassen meegenomen en er is een greep in de kassa gedaan. Hoe groot de schade is, is nog onduidelijk.

De politie ziet dat er op dit moment veel inbraken zijn in Noordwest-Fryslân en waarschuwt alert te zijn op verdachte situaties.