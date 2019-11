Succes voor documentaire over vrachtwagenchauffeur Harm die Harriët werd

IepenUp stond woensdag helemaal in het teken van Queer Cinema. Terwijl in De Harmonie de 40e editie van het Noordelijk Film Festival is gestart, komt IepenUP deze week met een aanvullend filmfestival, waarin de focus ligt op mensen die niet heteroseksueel zijn en daar voor willen uitkomen. Iedereen op zijn of haar eigen manier.

Hoofdrolspelers Harriët en haar partner Siepie vertelden de aanwezige gasten in Neushoorn Café Backstage hoe de transitie van invloed is geweest op hun leven. Ondanks alle problemen zijn beiden nog steeds een liefdespaar. Ze waren vol lof over de reacties en acceptatie van dorpsbewoners, familie en vrienden op het veranderingsproces van Harm. De landelijke belangstelling nemen ze op de koop toe, omdat ze allebei hopen dat de documentaire mannen en vrouwen die zich niet thuis voelen in hun eigen lichaam, een duwtje in de goede richting kan geven.