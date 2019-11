Redding voor Fryske Akademy, provincie trekt portemonnee

Gedeputeerde Avine Fokkens: "De Akademy zit in zwaar weer en wij willen als provincie graag helpen. Daar staat wel tegenover dat we wel enkele eisen gaan stellen. Denk aan intensievere samenwerking met partners als Tresoar, de Rijksuniversiteit Groningen, University Campus Fryslân of het Fries Planbureau.

Fokkens vindt dat de verhouding wetenschappers en ander personeel op dit moment niet in balans is. "We willen graag dat er kwalitatief en kwantitatief meer output komt en daarvoor hebben we meer wetenschappers nodig. Dat is ook de vraag vanuit de Akademy zelf."