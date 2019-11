Grote rampoefening in Heerenveen verloopt "best soepel"

Ytje Sikkema was triage-arts tijdens de rampoefening. Zij moest beoordelen welke slachtoffers naar de Spoedeisende Hulp moesten en welke bij een andere afdeling konden worden behandeld. "Dus vooral zien wie het ziekst is en direct moet worden geholpen", legt Sikkema uit.

Volgens haar is het belangrijk bij zo'n rampoefening dat ze duidelijkheid krijgen over hoe de patiëntenstroom loopt. "In het echt is er toch wel wat chaos en je probeert het 'gestroomlijnd' te doen. Wat voor letsel iemand precies heeft, is in eerste instantie voor mij nog niet eens zo belangrijk. Behalve dat ik weet dat ze goed worden geholpen", aldus Sikkema.

Soepel verloop

Dieuwke van den Bosch, adviseur crisisbeheersing bij Tjongerschans, was tevreden over het verloop van de rampoefening. "De eerste indruk is dat het best soepel verloopt." De oefening wordt later nog geëvalueerd door de verschillende afdelingen en instanties.