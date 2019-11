40e Noordelijk Film Festival geopend: "Film heeft zeker nog toekomst"

Wat ook veranderd is, is de focus op Scandinavië. "Die Noordse focus hebben we in het laatste decennium ontwikkeld", vertelt Buwalda. "In het grote aanbod van films en filmfestivals moet je een plek vinden en een profilering aanbrengen in je keuzes. Daarom hebben we voor deze noordelijke focus gekozen. Het sluit mooi aan bij onze naam, bij onze locatie en bij het gevoel van de mensen die hier komen."

Zelf heeft ze ook haar favorieten op het festival. "Ik ben heel enthousiast over Barn, Echo, Out Stealing Horses, Harajaku en A White White Day. Van een paar van die films zijn hier ook gasten." Zelf zal ze niet veel films zien de komende dagen. "Ik ga me voorbereiden op de interviews, want ik heb bijna alles al gezien. Ik loop rond, geniet en praat met de gasten."

Op naar de 50e editie

Hoe het festival er over tien jaar uitziet, weet Buwalda niet. "Na dit festival zitten we weer om tafel en dan kijken we verder naar de toekomst. Nu gaat het echt om dit festival. Maar ik hoop dat we op deze manier door kunnen gaan. Met een enthousiast publiek dat elkaar kan ontmoeten in een mooie festivalsfeer."