PvdA stelt vragen over geluidsoverlast Stiens en verouderde geluidswallen bij N357

De omwonenden zeggen dat een mogelijk verzakte of verouderde geluidswal en meer verkeer na de aanleg van de Haak om Leeuwarden de oorzaken kunnen zijn.

De PvdA wil van verantwoordelijk gedeputeerde Avine Fokkens weten of de provincie onlangs nog geluidsmetingen heeft gedaan bij de weg. Ook wil de partij weten of de geluidswerende maatregelen nog wel genoeg zijn. Statenlid Hamstra wil ook duidelijkheid van de provincie of andere dorpen aan de N357 of andere provinciale wegen ook last hebben van geluidsoverlast.

"Het beperken van de geluidsoverlast vinden wij noodzaak", zegt Hamstra. "We willen daarom weten hoe de provincie geluidswallen en andere maatregelen controleert op kwaliteit en effectiviteit."