100 jaar radio: Sneker RadioNL heeft bijzondere gasten op speciale locatie

Van Kooten vindt het een mooie dag: "We zitten hier heel hoog, op 65 meter hoogte. Je kijkt hier uit op Midden-Nederland: de brug van Vianen, de Lek, de A2. Prachtig."

De speciale uitzending was in de Gerbrandytoren in IJsselstein. Die toren is weer vernoemd naar oud-premier Pieter Sjoerds Gerbrandy uit

Internationale radio

Daar heeft Van Kooten ook een deel van zijn jeugd doorgebracht. "Ik speelde er met Geertje in de klei, zij was mijn eerste vriendinnetje."

In die tijd hebben ze daar nog geen radio. "Dat hadden de Duitsers afgepakt. Ik weet nog wel dat we de eerste radio kregen. M'n vader was ook radiogek, we luisterden altijd naar de wereldomroep. Dat vonden m'n ouders spannend. En ik luisterde naar het American Forces Network, radio van het Amerikaanse bezettingsleger. Die hadden geweldige discjockeys en geweldige muziek. Zwarte muziek, de eerste zwarte muziek die ik ooit hoorde."