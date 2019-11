The Homesick tekent bij Sup Pop: in de voetsporen van Nirvana en Fleet Foxes

De Dokkumer band The Homesick heeft een contract getekend bij platenmaatschappij Sub Pop. Dat label komt uit Seattle en is bekend van de debuutplaat van Nirvana en albums van bijvoorbeeld Father John Misty, The Shins en CocoRosie. Volgend jaar brengt The Homesick hun tweede plaat The Big Exercise ook uit bij Sub Pop. "Een hele eer", zegt zanger Jaap van der Velde.

Jaap van der Velde van The Homesick over het contract bij Sub Pop: